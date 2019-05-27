Коломойский рассказал о шантаже со стороны главы администрации Порошенко

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Бизнесмен, владелец медиахолдинга «1+1» Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» заявил, что Борис Ложкин, глава администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, шантажировал его из-за сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.
Коломойский рассказал о шантаже со стороны главы администрации Порошенко
  • Reuters

Отмечается, что сериал шёл на телеканале «1+1», Зеленский исполнял роль Василия Голобородько, по воле случая ставшего главой государства. 

«Ложкин мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать. Ещё на стадии производства... он звонил Боголюбову (совладельцу группы «Приват». — RT) и говорил... что заберут банк. Шантажировал «ПриватБанком» из-за «1+1», — приводит слова Коломойского «Гордон».

По сюжету Голобородько, вступив в должность президента Украины, начал борьбу с коррумпированными чиновниками и олигархами.

Ранее Коломойский рассказал, что причиной его конфликта с Порошенко стали вопросы относительно принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».

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