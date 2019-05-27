Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко «из-за телевизора»

Короткая ссылка
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что причиной его конфликта с бывшим президентом страны Петром Порошенко стали вопросы относительно принадлежащего предпринимателю телеканала «1+1».
Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко «из-за телевизора»
  • Reuters

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко. — RT) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — приводит его слова «Обозреватель».

Как отметил Коломойский, конфликт длился долгое время. В частности, по словам бизнесмена, его часто «приглашали в администрацию» украинского лидера, где давали понять, что канал «что-то не то показал», а также просили оказать влияние на редакционную политику «1+1».

Ранее Игорь Коломойский призвал действующего президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Подробнее о внутриполитической ситуации в стране — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить