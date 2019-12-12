На ТНТ назвали маркетинговым ходом показ первых серий «Слуги народа»
«Анонсирование и показ первых трёх серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — цитирует сообщение телеканала агентство РИА Новости.
В пресс-службе телеканала добавили, что целью показа трёх эпизодов сериала было усиление узнаваемости платформы среди аудитории, которая смотрит телевидение и интересуется премьерами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет смотреть «Слугу народа», так как «не смотрит сериалы».
В июле бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель смотрела несколько эпизодов сериала.
В «Слуге народа» Зеленский исполнил роль Василия Голобородько — принципиального президента, ведущего борьбу с коррупцией.