В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к прекращению показа на российском телеканале ТНТ сериала «Слуга народа», в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский.
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
  • © Слуга народа / YouTube

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. И мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на заявление о том, что из сериала была вырезана шутка про российского лидера Владимира Путина, он порекомендовал обратиться с данным вопросом к редакции телеканала.

«Это не касается нас абсолютно», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про Путина.

В четверг, 12 декабря, телеканал ТНТ сообщил, что не будет показывать сериал «Слуга народа» в телеэфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ его первых трёх серий.

Глава холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, выразив уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что подготовил депутатский запрос на имя президента Украины Зеленского об условиях продажи прав на трансляцию «Слуги народа» на ТНТ.

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