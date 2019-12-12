В Раде составили запрос об условиях продажи «Слуги народа» ТНТ
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что намерен узнать стоимость и дату продажи прав на трансляцию российскому телевидению, выяснить даты начала переговоров и проведения сделки.
При этом он задался вопросом, не была ли она заключена в обмен на формулу Штайнмайера, поскольку анонс комедии на российском телевидении состоялся «внезапно и сразу после «нормандской встречи», где был и глава «Газпрома», который и владеет ТНТ».
Ранее телеканал ТНТ сообщил, что не будет показывать сериал «Слуга народа», где главную роль сыграл Владимир Зеленский, в телеэфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ его первых трёх серий.
Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, выразив уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».