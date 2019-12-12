В Раде составили запрос об условиях продажи «Слуги народа» ТНТ

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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подготовил депутатский запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского об условиях продажи прав на трансляцию сериала «Слуга народа» на российском телеканале ТНТ.
В Раде составили запрос об условиях продажи «Слуги народа» ТНТ
  • © Квартал-95 (2015)

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что намерен узнать стоимость и дату продажи прав на трансляцию российскому телевидению, выяснить даты начала переговоров и проведения сделки.

При этом он задался вопросом, не была ли она заключена в обмен на формулу Штайнмайера, поскольку анонс комедии на российском телевидении состоялся «внезапно и сразу после «нормандской встречи», где был и глава «Газпрома», который и владеет ТНТ».

Ранее телеканал ТНТ сообщил, что не будет показывать сериал «Слуга народа», где главную роль сыграл Владимир Зеленский, в телеэфире, назвав продуманным маркетинговым ходом показ его первых трёх серий.

Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию, выразив уверенность, что аудитория канала не обидится, поскольку это был «маркетинговый ход».

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