Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
  • РИА Новости

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что цензуры на российском телевидении стало больше и что про Путина стало нельзя шутить в телеэфире, Песков сказал: «На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже — отрицательный».

Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.

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