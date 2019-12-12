Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что цензуры на российском телевидении стало больше и что про Путина стало нельзя шутить в телеэфире, Песков сказал: «На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже — отрицательный».

Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.