Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
- РИА Новости
В ответ на вопрос о том, считает ли он, что цензуры на российском телевидении стало больше и что про Путина стало нельзя шутить в телеэфире, Песков сказал: «На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже — отрицательный».
Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.