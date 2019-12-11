Суд отправил под домашний арест директора сгоревшего колледжа в Одессе

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Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошёл пожар, в результате которого погибли 12 человек.
Суд отправил под домашний арест директора сгоревшего колледжа в Одессе
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Как сообщает УНИАН, Любовь Кочерга подозревается в служебной халатности, приведшей к тяжким последствиям.

По решению суда она отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. 

После получения результатов экспертиз директору колледжа также могут выдвинуть подозрение в нарушении правил пожарной безопасности.

Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.

Сообщалось, что в больницах остаются девять из 30 пострадавших при ЧП.

В качестве возможных причин пожара рассматриваются аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

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