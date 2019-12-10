Директору сгоревшего в Одессе колледжа вручили подозрение в служебной халатности
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.
«Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается», — добавил он.
Бех также добавил, что в колледже не все сотрудники были должностными лицами. Поэтому необходимо провести ещё следственные действия — экспертизы и проверки, чтобы можно было квалифицировать их действия.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 12 человек.