Директору сгоревшего в Одессе колледжа вручили подозрение в служебной халатности

Сотрудники правоохранительных органов Украины вручили уведомление о подозрении в служебной халатности директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошёл пожар.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха.

«Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается», — добавил он.

Бех также добавил, что в колледже не все сотрудники были должностными лицами. Поэтому необходимо провести ещё следственные действия — экспертизы и проверки, чтобы можно было квалифицировать их действия.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 12 человек.