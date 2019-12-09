Число погибших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 12
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«9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди погибших — спасатель, он скончался в больнице 7 декабря.
В настоящее время на лечении остаются девять из 30 пострадавших во время ЧП.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении траура в стране 8 декабря в связи с пожаром.