Число погибших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 12

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Число погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 12, говорится на сайте ГосЧС.
Число погибших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до 12
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«9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших — спасатель, он скончался в больнице 7 декабря.

В настоящее время на лечении остаются девять из 30 пострадавших во время ЧП.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении траура в стране 8 декабря в связи с пожаром.

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