Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
- РИА Новости
«В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привёл к многочисленным человеческим жертвам», — приводит БЕЛТА заявление.
Уточняется, что Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил траур в стране 8 декабря в связи с трагедией.