На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении траура в стране 8 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Текст документа опубликован на сайте президента Украины.

«Объявить на Украине 8 декабря 2019 днём ​​траура», — говорится в нём.

Отмечается, что в этот день на территории страны будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти, отменены развлекательно-концертные мероприятия, также будут внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Зеленский прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.

«Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал он.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до семи.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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