На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже
Текст документа опубликован на сайте президента Украины.
«Объявить на Украине 8 декабря 2019 днём траура», — говорится в нём.
Отмечается, что в этот день на территории страны будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти, отменены развлекательно-концертные мероприятия, также будут внесены изменения в программы теле- и радиопередач.
Зеленский прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.
«Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал он.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в колледже в Одессе увеличилось до семи.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.