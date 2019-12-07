В Одессе обнаружили тела ещё двух погибших при пожаре в колледже
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«Найдены ещё двое погибших», — говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.
Отмечается, что проводится идентификация и осмотр судмедэкспертом.
Также в ведомстве сообщили, что «в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель».
Ранее сообщалось о том, что число жертв пожара в одесском колледже возросло до пяти человек.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.