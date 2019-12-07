Число жертв пожара в колледже Одессы увеличилось до пяти
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«Всего в результате пожара погибло пять человек», — следует из обновлённых данных службы.
По последней информации, 17 пострадавших остаются в больницах, ещё 10 человек числятся пропавшими.
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления на месте завалов.
Ранее в полиции Одессы допустили версию поджога колледжа.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.