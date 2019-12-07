Число жертв пожара в колледже Одессы увеличилось до пяти

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Ещё двое погибших обнаружены в ходе разбора завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Число жертв пожара в колледже Одессы увеличилось до пяти
  • © Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

«Всего в результате пожара погибло пять человек», — следует из обновлённых данных службы.

По последней информации, 17 пострадавших остаются в больницах, ещё 10 человек числятся пропавшими.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления на месте завалов.

Ранее в полиции Одессы допустили версию поджога колледжа.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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