Число жертв пожара в колледже Одессы увеличилось до пяти

Ещё двое погибших обнаружены в ходе разбора завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Всего в результате пожара погибло пять человек», — следует из обновлённых данных службы. По последней информации, 17 пострадавших остаются в больницах, ещё 10 человек числятся пропавшими. Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления на месте завалов. Ранее в полиции Одессы допустили версию поджога колледжа. Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.