Около $127 тысяч выделят на помощь семьям жертв пожара в Одессе

Около $127 тыс. выделят из бюджета Одесской области на помощь семьям жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом информирует УНИАН.

«Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн гривен (около $127 тыс. — RT) из резервного фонда. Также мне известно, что средства выделят из городского бюджета», — сказал председатель областной государственной администрации Максим Куцый.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Одессы, для каждого потерпевшего объём помощи будет индивидуальным.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Украины вручили уведомление о подозрении в служебной халатности директору колледжа, где случился инцидент.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 12 человек.