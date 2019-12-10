Около $127 тысяч выделят на помощь семьям жертв пожара в Одессе
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Об этом информирует УНИАН.
«Подписано распоряжение о выделении почти 3 млн гривен (около $127 тыс. — RT) из резервного фонда. Также мне известно, что средства выделят из городского бюджета», — сказал председатель областной государственной администрации Максим Куцый.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Одессы, для каждого потерпевшего объём помощи будет индивидуальным.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Украины вручили уведомление о подозрении в служебной халатности директору колледжа, где случился инцидент.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 12 человек.