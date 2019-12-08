Соловьёв напомнил Киеву об опасности эскалации конфликта в Донбассе

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Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил украинским властям, что эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжёлым последствиям для украинской государственности.
Соловьёв напомнил Киеву об опасности эскалации конфликта в Донбассе
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, такое заявление телеведущий сделал в ответ на слова секретаря закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который заявил, что после проведения саммита в нормандском формате может произойти как прекращение конфликта в Донбассе, так и его эскалация.

«Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров. Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжёлым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьёв в Telegram.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к нормандскому саммиту. В ходе встречи были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.

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