Политолог оценил принятие сценария реинтеграции Донбасса

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT принятие в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одного из сценариев реинтеграции Донбасса, который намерены реализовывать как основной.
Политолог оценил принятие сценария реинтеграции Донбасса
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«Я думаю, почему повышенная секретность — потому что они боятся даже говорить о своих планах, потому что сразу же будут подвергнуты атаке со стороны радикалов. Вот этот призыв Порошенко, Вакарчука и Тимошенко выходить на новый «майдан» говорит о желании оказать давление на Зеленского, призывая его ничему не уступать и не отступать», — пояснил Светов.

Что касается планов по реинтеграции Донбасса, по мнению эксперта, ожидать ничего нового не стоит.

«Понимание того, о чём говорит регулярно Владимир Путин, что разговаривая о судьбе этих территорий, надо говорить с людьми, которые там живут, — пока украинской власти это не под силу», — заключил Светов.

Ранее стало известно о принятии в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны сценария реинтеграции Донбасса.

28 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что работа идёт.

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