Зеленский проведёт ещё одно заседание СНБО перед нормандским саммитом

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Лидер Украины Владимир Зеленский проведёт 7 декабря ещё одно, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перед встречей в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря.
Зеленский проведёт ещё одно заседание СНБО перед нормандским саммитом
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о планах обсудить на саммите в Париже возвращение контроля над госграницей с Россией в Донбассе.

В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на достижение взаимопонимания по урегулированию внутриукраинского конфликта в ходе переговоров в нормандском формате.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru призвал «нормандскую четвёрку» найти компромисс.

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