Зеленский проведёт ещё одно заседание СНБО перед нормандским саммитом
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
«Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский рассказал о планах обсудить на саммите в Париже возвращение контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на достижение взаимопонимания по урегулированию внутриукраинского конфликта в ходе переговоров в нормандском формате.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru призвал «нормандскую четвёрку» найти компромисс.