Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
- РИА Новости
Он подчеркнул, что «точно» будет «говорить о границе».
«У нас, честно вам скажу, другой план по поводу границы, каким образом это (контроль. — RT) передаётся и каким образом и когда Украина контролирует границу украинскую с Россией», — заявил Зеленский.
При этом он не стал рассказывать детали этого плана.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от саммита в нормандском формате новых договорённостей по ликвидации конфликта в Донбассе.