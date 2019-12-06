Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе

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Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что «точно» будет «говорить о границе».

«У нас, честно вам скажу, другой план по поводу границы, каким образом это (контроль. — RT) передаётся и каким образом и когда Украина контролирует границу украинскую с Россией», — заявил Зеленский.

При этом он не стал рассказывать детали этого плана.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от саммита в нормандском формате новых договорённостей по ликвидации конфликта в Донбассе.

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