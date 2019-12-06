В МИД России ожидают новых договорённостей от нормандского саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от саммита в нормандском формате новых договорённостей по ликвидации конфликта в Донбассе.

«Что мы будем ожидать от нормандского формата? Будем ожидать дополнительных договорённостей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надёжно безопасность людей в Донбассе», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Лавров также уточнил, что новые соглашения должны обеспечить права людей, которые были закреплены в Минских соглашениях.

Ранее глава российского МИД, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.