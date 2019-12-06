В Совфеде оценили призыв СЕ к Киеву по закону о госязыке

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) к Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.

«Это очень правильное предложение. Другое дело, что его можно было бы внести ещё два года назад, когда готовился и принимался этот закон. Но тогда у власти был Порошенко и робкие замечания СЕ о том, что закон не соответствует мировым стандартам, никто не слушал. Кроме того, возможно, сейчас сменился и состав Венецианской комиссии. Прошлый состав закрывал глаза на те безобразия, которые творились на Украине», — считает сенатор.

По словам Цекова, важным остаётся вопрос о том, примет ли новая украинская власть данное предложение Венецианской комиссии Совета Европы.

Ранее в СЕ призвали Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.