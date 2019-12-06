В Совфеде оценили призыв СЕ к Киеву по закону о госязыке

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) к Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.
В Совфеде оценили призыв СЕ к Киеву по закону о госязыке
  • РИА Новости

«Это очень правильное предложение. Другое дело, что его можно было бы внести ещё два года назад, когда готовился и принимался этот закон. Но тогда у власти был Порошенко и робкие замечания СЕ о том, что закон не соответствует мировым стандартам, никто не слушал. Кроме того, возможно, сейчас сменился и состав Венецианской комиссии. Прошлый состав закрывал глаза на те безобразия, которые творились на Украине», — считает сенатор.

По словам Цекова, важным остаётся вопрос о том, примет ли новая украинская власть данное предложение Венецианской комиссии Совета Европы.

Ранее в СЕ призвали Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить