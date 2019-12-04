Рада приняла закон о статусе участника боевых действий добровольцам

Верховная рада приняла закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам — участникам «антитеррористической операции (АТО)».

Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект поддержали 329 депутатов.

Инициативой наделяются статусом УБД добровольцы, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса выполняли боевые задачи в районах «проведения АТО» не менее 30 дней и чьи формирования не вошли в состав ВС Украины, Национальной гвардии страны и других официальных формирований.

В октябре Рада одобрила проект о статусе участника боевых действий добровольцам, планировалась доработка документа ко второму чтению по сокращённой процедуре.