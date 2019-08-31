На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет

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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.
На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет
  • РИА Новости

«В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, — в зоне проведения антитеррористической операции, операции объединённых сил и при несении боевой службы на территории государства», — приводит УНИАН слова Балана.

30 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение парламента как неотложный.

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