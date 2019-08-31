На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет
- РИА Новости
«В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, — в зоне проведения антитеррористической операции, операции объединённых сил и при несении боевой службы на территории государства», — приводит УНИАН слова Балана.
30 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему.
Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение парламента как неотложный.