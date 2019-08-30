Зеленский попросил Верховную раду переподчинить ему Нацгвардию

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и переподчинить ему. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение парламента как неотложный.

Согласно документу, непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять её командующий, а президент — «направлять деятельность».

Отмечается, что командующий будет назначаться на должность и освобождаться от неё только президентом, какой-либо контроль за этим со стороны правительства или парламента не предусмотрен.

В новой редакции также предлагается исключить информацию о том, что НГУ входит в состав МВД.

14 июня Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией.