Зеленский попросил Верховную раду переподчинить ему Нацгвардию
- РИА Новости
Согласно документу, непосредственное руководство Нацгвардией будет осуществлять её командующий, а президент — «направлять деятельность».
Отмечается, что командующий будет назначаться на должность и освобождаться от неё только президентом, какой-либо контроль за этим со стороны правительства или парламента не предусмотрен.
В новой редакции также предлагается исключить информацию о том, что НГУ входит в состав МВД.
14 июня Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией.