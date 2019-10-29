Рада одобрила проект о статусе участника боевых действий добровольцам

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам — участникам «антитеррористической операции (АТО)», говорится на сайте украинского парламента.

Законопроект поддержал 321 депутат, планируется доработка документа ко второму чтению по сокращённой процедуре.

Проект предполагает предоставление статуса УБД добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса выполняли боевые задачи в районах «проведения АТО» в течение не менее 30 дней и чьи формирования не вошли в состав Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии страны и других официальных формирований.

При этом тех, кто обеспечивал проведение «антитеррористической операции», намерены исключить из перечня претендующих на статус УБД.

Отмечается, что решение по предоставлению статуса добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, порядок установит правительство.

Ранее МВД Украины подтвердило вывоз украинскими добровольцами в сопровождении полиции оружия из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.

В августе командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.