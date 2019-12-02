Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Братиславе 4 декабря
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«Встреча состоится в рамках министерской конференции ОБСЕ и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 4 декабря в Братиславе», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МИД Азербайджана.
24 сентября главы МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели обмен мнениями по карабахской проблеме.
В сентябре Мамедъяров в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.