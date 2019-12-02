Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Братиславе 4 декабря

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут встречу по вопросам карабахского урегулирования 4 декабря в Братиславе на полях СМИД ОБСЕ.

«Встреча состоится в рамках министерской конференции ОБСЕ и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 4 декабря в Братиславе», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МИД Азербайджана.

24 сентября главы МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели обмен мнениями по карабахской проблеме.

В сентябре Мамедъяров в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.