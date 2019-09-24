Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры

На встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по карабахской проблеме.

«На ней состоялся лишь обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира и соблюдению международных норм, принципов и порядков в регионе», — приводит РИА Новости слова официального представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейлы Абдуллаевой.

Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян отметила, что на встрече «стороны обозначили дальнейшие шаги».

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке и обсудят карабахскую проблему.