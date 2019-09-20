Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведёт встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 23 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анну Нагдалян.

Отмечается, что стороны намерены провести переговоры, посвящённые урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

«22 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — сказала она.

Ранее глава отдела по внешнеполитическим связям администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев допускал возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.