Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анну Нагдалян.
Отмечается, что стороны намерены провести переговоры, посвящённые урегулированию нагорнокарабахского конфликта.
«22 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова», — сказала она.
Ранее глава отдела по внешнеполитическим связям администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев допускал возможность встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.