Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться на полях ГА ООН

Глава отдела по внешнеполитическим связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Есть такое мнение, что в рамках Генассамблеи ООН провести встречу на уровне глав МИД», — приводит РИА Новости слова Гаджиева.

Он отметил, что на встрече «азербайджанская позиция будет донесена как до сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и армянской стороне».

В июне сообщалось, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров — договорились провести новую встречу по вопросу карабахского урегулирования.