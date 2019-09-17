Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться на полях ГА ООН
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- РИА Новости
«Есть такое мнение, что в рамках Генассамблеи ООН провести встречу на уровне глав МИД», — приводит РИА Новости слова Гаджиева.
Он отметил, что на встрече «азербайджанская позиция будет донесена как до сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и армянской стороне».
В июне сообщалось, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров — договорились провести новую встречу по вопросу карабахского урегулирования.