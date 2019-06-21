Армения и Азербайджан договорились о новой встрече по Карабаху

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана — Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров — договорились провести новую встречу по вопросу карабахского урегулирования.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

«Было достигнуто общее согласие провести очередную встречу в этом же формате в ближайшие месяцы», — сообщается в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «такого рода встречи носят положительный характер и способствуют развитию переговорного процесса».

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана урегулирование нагорнокарабахского конфликта.