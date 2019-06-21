Армения и Азербайджан договорились о новой встрече по Карабаху
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.
«Было достигнуто общее согласие провести очередную встречу в этом же формате в ближайшие месяцы», — сообщается в тексте.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «такого рода встречи носят положительный характер и способствуют развитию переговорного процесса».
Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана урегулирование нагорнокарабахского конфликта.