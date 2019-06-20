США обсудили с Арменией и Азербайджаном нагорнокарабахский конфликт
Об этом заявила представитель Госдепа Морган Ортагус.
Как отмечается, США выразили поддержку прав человека и свобод в Азербайджане. Также американская сторона поблагодарила правительство Армении «за прогресс в развитии демократии за последний год».
Ранее глава МИД Азербайджана встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.