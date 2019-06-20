США обсудили с Арменией и Азербайджаном нагорнокарабахский конфликт

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

Об этом заявила представитель Госдепа Морган Ортагус.

Как отмечается, США выразили поддержку прав человека и свобод в Азербайджане. Также американская сторона поблагодарила правительство Армении «за прогресс в развитии демократии за последний год».

Ранее глава МИД Азербайджана встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

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