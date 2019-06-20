Глава МИД Азербайджана обсудил в Вашингтоне ситуацию вокруг Карабаха
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Мамедъяров и Рикер обменялись мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского конфликта», — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Она также сообщила, что Мамедъяров провёл полномасштабные переговоры с Болтоном, в ходе которых стороны обсудили пути решения конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее в США анонсировали визит глав МИД Армении и Азербайджана.