Глава МИД Азербайджана обсудил в Вашингтоне ситуацию вокруг Карабаха

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Мамедъяров и Рикер обменялись мнениями о событиях в регионе, урегулировании армяно-азербайджанского конфликта», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Она также сообщила, что Мамедъяров провёл полномасштабные переговоры с Болтоном, в ходе которых стороны обсудили пути решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в США анонсировали визит глав МИД Армении и Азербайджана.