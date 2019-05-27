Помпео выступил за расширение связей США и Азербайджана

Госсекретарь США Майк Помпео выступил за расширение двусторонних связей с Азербайджаном, отметив, что Вашингтон считает Баку «надёжным другом и партнёром».

«Мы ценим Азербайджан за важный вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности и за лидерство в таких многовекторных энергетических проектах, как «Южный газовый коридор», — приводит сообщение Помпео пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что Соединённые Штаты предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта.