Помпео выступил за расширение связей США и Азербайджана

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Госсекретарь США Майк Помпео выступил за расширение двусторонних связей с Азербайджаном, отметив, что Вашингтон считает Баку «надёжным другом и партнёром».
Помпео выступил за расширение связей США и Азербайджана
  • Reuters

«Мы ценим Азербайджан за важный вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности и за лидерство в таких многовекторных энергетических проектах, как «Южный газовый коридор», — приводит сообщение Помпео пресс-служба азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что Соединённые Штаты предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта.

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