США предложили провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что Соединённые Штаты предложили провести в Вашингтоне очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта.

«Последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве по инициативе моего российского коллеги Сергея Лаврова», — цитирует РИА Новости Мамедъярова.

Он отметил, что «при двукратном-трёхкратном увеличении усилий совместно с Россией можно надеяться на продвижения в урегулировании конфликта».

«Вчера было получено приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также придаст собственные усилия для достижения прорыва в разрешении конфликта», — добавил глава МИД Азербайджана.

Ранее министры иностранных дел России, Азербайджана, Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху на переговорах в Москве договорились принять меры по допуску родных к заключённым.