На переговорах по Карабаху договорились о допуске родных к заключённым
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- РИА Новости
Как отмечается, дипломаты выразили заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ.
«Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон», — говорится в сообщении.
Кроме того, подтверждена готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки журналистов.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вене договорились продолжать прямой диалог.