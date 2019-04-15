На переговорах по Карабаху договорились о допуске родных к заключённым

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Министры иностранных дел России, Азербайджана, Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху на переговорах в Москве договорились принять меры по допуску родных к заключённым. Совместное заявление сторон опубликовано на сайте российского МИД.
На переговорах по Карабаху договорились о допуске родных к заключённым
  • © Эдуард Песов
  • РИА Новости

Как отмечается, дипломаты выразили заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ.

«Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон», — говорится в сообщении.

Кроме того, подтверждена готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки журналистов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вене договорились продолжать прямой диалог.

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