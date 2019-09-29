В Азербайджане прокомментировали прогресс в карабахском урегулировании

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.

«Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта», — цитирует ТАСС Мамедъярова. Министр заявил, что по его мнению руководство Армении незаинтересовано в мирном урегулировании конфликта. «Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс», — добавил он. Ранее на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по карабахской проблеме.