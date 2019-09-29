В Азербайджане прокомментировали прогресс в карабахском урегулировании

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.

«Важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссии ГА ООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта», — цитирует ТАСС Мамедъярова.

Министр заявил, что по его мнению руководство Армении незаинтересовано в мирном урегулировании конфликта.

«Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс», — добавил он.

Ранее на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся обмен мнениями по карабахской проблеме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить