В СНБО отреагировали на заявление замсекретаря об увольнении

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отреагировали на заявление заместителя секретаря Сергея Кривоноса об увольнении с должности.

«Сергей Кривонос остаётся заместителем секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Отмечается, что Кривонос был делегирован в СНБО из Минобороны и «в соответствии с поставленными задачами» может вернуться в распоряжение министра обороны.

Ранее Кривонос прокомментировал своё увольнение с должности, назвав это свидетельством нежелания определённых должностных лиц реализовывать программу по повышению обороноспособности страны и заявив о превращении СНБО в «посмешище с клоунами».