На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами»
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Кривоноса на его странице в Facebook.
«Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого, двух небитых дают», — написал он.
Таким образом он прокомментировал своё увольнение с должности.
Вместе с этим Кривонос добавил, что подозревает, что секретарь СНБО Алексей Данилов «протолкнул подписания указа».
В октябре президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова.
30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.