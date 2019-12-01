На Украине заявили о превращении СНБО в «посмешище с клоунами»

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Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил о превращении СНБО в «посмешище с клоунами».

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пост Кривоноса на его странице в Facebook.

«Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами. Продолжаю работать ради Украины! Как говорят: за одного битого, двух небитых дают», — написал он.

Таким образом он прокомментировал своё увольнение с должности.

Вместе с этим Кривонос добавил, что подозревает, что секретарь СНБО Алексей Данилов «протолкнул подписания указа». 

В октябре президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова.

30 сентября украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.

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