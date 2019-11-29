У здания парламента в Тбилиси вновь проходит акция протеста

В Тбилиси у здания грузинского парламента вновь проходит протестная акция оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

«Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламенте, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водомёты и не выведет робокопов (спецназ)», — заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Уточняется, что в акции протеста принимают участие члены «Национального движения», оппозиционные политики от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» и активисты от движений «Измени», «Посмей» и «Стыдно».

26 ноября МВД Грузии сообщило о задержании 28 участников протеста у здания парламента.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.