Протестующие в Тбилиси попытались заблокировать госканцелярию
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти», — сказала агентству одна из участниц акции.
14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.
19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента. Протестующие анонсировали еженедельные митинги в столице страны.
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