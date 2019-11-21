Протестующие в Тбилиси попытались заблокировать госканцелярию

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Представители оппозиции, устроившие в Тбилиси акцию протеста, попытались повесить замок на ворота государственной канцелярии.
Протестующие в Тбилиси попытались заблокировать госканцелярию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти», — сказала агентству одна из участниц акции.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента. Протестующие анонсировали еженедельные митинги в столице страны.

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