Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси

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Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.
Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси
  • Reuters

«Пикет у парламента повторится 25-го числа и продолжится каждый понедельник. Широкомасштабные митинги продлятся до тех пор, пока «Грузинская мечта» не выполнит свои обещания», — цитирует его РИА Новости.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

Подробнее по теме — в материале RT.

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