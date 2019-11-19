Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси

Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.

«Пикет у парламента повторится 25-го числа и продолжится каждый понедельник. Широкомасштабные митинги продлятся до тех пор, пока «Грузинская мечта» не выполнит свои обещания», — цитирует его РИА Новости.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

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