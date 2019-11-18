Протестующим в Тбилиси дали 30 минут на снятие блокады парламента

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что у демонстрантов есть 30 минут на то, чтобы прекратить блокировать здание парламента.

Об этом сообщает ТАСС.

«Они в течение получаса должны освободить проезжую часть и входы в парламент. Это противозаконно. В противном случае будут приняты законные меры», — сказал замглавы департамента патрульной полиции МВД Грузии Каха Бухрадзе.

Вместе с тем телекомпания «Рустави 2» указывает, что МВД Грузии уже отправило спецназ к заблокированному протестующими парламенту.

Отмечается, что сотрудники отряда спецназначения вооружены дубинками и щитами.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси принял противозаконный характер.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

17 ноября участники акции протеста в столице Грузии повесили цепи и замок на здание парламента, объявив о намерении парализовать его работу.