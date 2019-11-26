В МВД сообщили о задержании почти 30 протестующих в Тбилиси
В Тбилиси, по данным МВД, задержаны 28 участников протеста у здания парламента, сообщает телеканал «Рустави-2».
- Reuters
- © Irakli Gedenidze
Отмечается, что протестующие блокировали вход в здание.
В ведомстве также сообщили о трёх пострадавших.
Ранее стало известно, что спецназ Грузии разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси с помощью водомётов.
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