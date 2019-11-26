В МВД сообщили о задержании почти 30 протестующих в Тбилиси

В Тбилиси, по данным МВД, задержаны 28 участников протеста у здания парламента, сообщает телеканал «Рустави-2».

Отмечается, что протестующие блокировали вход в здание.

В ведомстве также сообщили о трёх пострадавших.

Ранее стало известно, что спецназ Грузии разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси с помощью водомётов.