В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами

Спецназ Грузии разогнал протестующих возле здания парламента в Тбилиси с помощью водомётов.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов также приступили к разбору палаток митингующих.

По данным телеканала, спецназ мобилизован как перед парламентом, так и на прилегающих к зданию улицах.

Отмечается, что сотрудники спецподразделений прибыли на место проведения акции протеста примерно в 01:00 мск.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

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