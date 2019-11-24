На Украине назвали Крым призванной «кошмарить Европу» базой России

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крымский полуостров как «мощную базу, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».

Об этом пишет «Укринформ».

«Чтобы вы понимали: Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», — сказал Хомчак во время мероприятий в рамках заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе.

Украинский военный добавил, что Чёрное море «в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и своё терпение».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал приоритетной задачей возвращение Крыма.

Президент страны Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.