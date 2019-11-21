В Грузии заявили, что протесты тормозят экономическое развитие страны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что митинги и беспорядки в стране мешают экономическому развитию государства.

«Мы не раз заявляли, что самым большим вызовом и целью в ближайшие годы для нашей страны будут экономический рост и рабочие места. Всё то, что происходит в нашей социальной и политической жизни, как только приобретает черты дестабилизации, выходит на улицы и становится незаконным, оказывает влияние на нашу экономическую жизнь», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в беспорядках в Грузии виновата оппозиция, а её лидеры являются «безответственными политиками».

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе прокомментировала в беседе с газетой «Известия» протесты в Тбилиси.

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