Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах
«Нам удалось убрать совершенно неправильное направление протестов, которое принимали грузинские митинги. Здесь вы не увидите ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга... Ведь в этих протестах нет ни руки Москвы, ни руки Вашингтона», — подчеркнула Бурджанадзе.
По её словам, протесты вызвал цинизм и безответственное отношение властей к народу и оппозиции.
«Такого цинизма и отношения к народу не проявляло ни одно руководство Грузии. Этот цинизм довёл людей до предела», — отметила она.
Политик добавила, что грузинский народ добивается гарантии справедливых выборов в стране.
Ранее в грузинской оппозиции подтвердили готовность еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.
Протесты в Грузии проходят с 14 ноября на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Подробнее — в материале RT.