Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах

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Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия» заявила об отсутствии «руки Москвы и Вашингтона» в протестах в Тбилиси.

«Нам удалось убрать совершенно неправильное направление протестов, которое принимали грузинские митинги. Здесь вы не увидите ни одного антироссийского или другого внешнеполитического лозунга... Ведь в этих протестах нет ни руки Москвы, ни руки Вашингтона», — подчеркнула Бурджанадзе.

По её словам, протесты вызвал цинизм и безответственное отношение властей к народу и оппозиции.

«Такого цинизма и отношения к народу не проявляло ни одно руководство Грузии. Этот цинизм довёл людей до предела», — отметила она.

Политик добавила, что грузинский народ добивается гарантии справедливых выборов в стране.

Ранее в грузинской оппозиции подтвердили готовность еженедельно проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.

Протесты в Грузии проходят с 14 ноября на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. 

Подробнее — в материале RT.

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