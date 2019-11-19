Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил свою небритость предрассудками и пообещал побриться после возвращения на Украину кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

«Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово — «забобоны» (предрассудки. — RT). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть «забобон». Знаете, сейчас я жду корабли — корабли вернутся, тогда побреюсь», — заявил он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, трансляция которой велась на телеканале «Наш».

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позднее факт передачи подтвердили на Украине.