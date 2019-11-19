На Украине могут разрешить гражданам менять отчество
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Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Также документом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества» предлагается наделить достигших 14 лет лиц тем же правом, но с согласия родителей или попечителей.
Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что на Украине в настоящее время идёт «наработка концепций» по введению двойного гражданства.