На Украине могут разрешить гражданам менять отчество

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцы по достижении 16 лет смогут менять отчество.

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Также документом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества» предлагается наделить достигших 14 лет лиц тем же правом, но с согласия родителей или попечителей.

Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что на Украине в настоящее время идёт «наработка концепций» по введению двойного гражданства.