Глава МИД Украины сообщил о «наработке концепций» двойного гражданства

Глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что на Украине в настоящее время идёт «наработка концепций» по введению двойного гражданства.

«Сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций», — рассказал Пристайко.

Он отметил, что эти «концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной».

Глава МИД сообщил, что «возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом».

«Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание», — добавил он.

В конце мая бывший глава МИД Украины Павел Климкин поддержал инициативу украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении второго гражданства.

По словам Климкин, Зеленский затронул этот вопрос в ходе инаугурационной речи.

Бывший глава украинского МИД отмечал, что рассматривает «этот шаг как необходимый и адекватный».