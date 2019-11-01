Глава МИД Украины сообщил о «наработке концепций» двойного гражданства
«Сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций», — рассказал Пристайко.
Он отметил, что эти «концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной».
Глава МИД сообщил, что «возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом».
«Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет браться во внимание», — добавил он.
В конце мая бывший глава МИД Украины Павел Климкин поддержал инициативу украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении второго гражданства.
По словам Климкин, Зеленский затронул этот вопрос в ходе инаугурационной речи.
Бывший глава украинского МИД отмечал, что рассматривает «этот шаг как необходимый и адекватный».