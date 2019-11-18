Минск заявил о продвинутой стадии соглашения с Москвой о признании виз

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Проект соглашения о взаимном признании виз между Белоруссией и Россией находится на заключительной, продвинутой стадии, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.
Минск заявил о продвинутой стадии соглашения с Москвой о признании виз
  • Reuters

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я думаю, что это соглашение находится на продвинутой стадии, на заключительной стадии, и я убеждён, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению», — заявил Макей в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД России подтвердили выполнение со своей стороны всех процедур, необходимых для подписания соглашения с Белоруссией.

В мае сообщалось, что документ может быть подписан до конца 2019 года и вступит в силу с начала 2020 года.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова и Макея в Москве.

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