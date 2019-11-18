Минск заявил о продвинутой стадии соглашения с Москвой о признании виз
- Reuters
По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Я думаю, что это соглашение находится на продвинутой стадии, на заключительной стадии, и я убеждён, что в ближайшее время может быть принято конкретное решение по данному соглашению», — заявил Макей в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД России подтвердили выполнение со своей стороны всех процедур, необходимых для подписания соглашения с Белоруссией.
В мае сообщалось, что документ может быть подписан до конца 2019 года и вступит в силу с начала 2020 года.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова и Макея в Москве.